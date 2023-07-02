Yer: Batman... Selde yıkıldı, 18 yıldır yapılmasını bekliyorlar! "Yıllardır aynı tehlike ile yüzleşmek zorunda kalıyoruz"

Batman’ın Kozluk ilçesinde 2004 yılının Nisan ayında kar sularının erimesiyle birlikte yaşanan sel felaketinde Garzan Deresi taşmış, bir vatandaş da sel sularına kapılıp boğularak yaşamını yitirmişti. Dere boyunca taşan sular birçok bağ ve bahçenin sular altında kalmasına, birçok evin yıkılmasına, hayvanların telef olmasına, köprülerin ve baraj duvarlarının yıkılmasına neden olmuştu. Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenenler ise Köprübaşı köyü sakinleri oldu.

Köyün tek geçiş yolu olan köprünün yıkılmasıyla köy sakinleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma demir merdivenle yıkık köprüye tırmanarak karşıya geçiyor ya da dereden geçmek zorunda kalıyor.

"YILLARDIR AYNI TEHLİKE İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Yıllardır aynı tehlike ile yüzleşmek zorunda kaldıklarını belirten Şehmus Aslan, "Yazın suların azalması sonucu karşıya derin olmayan yerlerden çocukları sırtımızda taşıyarak geçebiliyoruz ama kış gelip sular yükseldiğinde mecbur köprüyü kullanmak zorunda kalıyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız köprü ise ne kadar güvenli, düşüp sulara kapılabilme riskini göze alıyoruz. Biz gençler daha rahat geçebiliyoruz belki ama yaşlılar, kadınlar ve çocuklarımız karşıya geçmekte güçlük çekiyor, düşme tehlikesi atlatıyorlar’’ dedi.

"ZOR DURUMDA KALIYORUZ"

Selden sonra köprünün yıkılmasıyla hem maddi hem manevi olarak zorluklar yaşadıklarını belirten Aslan "Bizden 200 metre ilerde derenin karşı tarafında okulumuz, köy mezarlığımız, akrabalarımız var. Mezarlık ziyaretini istediğimiz zaman yapamıyoruz. Mezarlık ya da bir hastayı ziyaret etmek için bile yaşlılarımız ve kadınlar için taksi tutmak zorunda kalıyoruz. Kısacık yoldan gitmek yerine, buradan gidip şehir merkezinden dönüp tekrar derenin karşısına gelmek zorunda kalıyoruz. Acil bir durum oluyor köprüden kısa mesafe gitmek yerine 20 kilometre yol yapmak durumunda kalıyoruz’’ şeklinde konuştu. (İHA)

