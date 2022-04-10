Yer: Beylikdüzü! Taksi, yolcusunun inmesini beklemeden hareket edince...

Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Haramidere yokuşu mevkiinde meydana gelen ilginç olayda yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.
Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)
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