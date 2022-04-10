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  4. Yer: Beylikdüzü! Taksi, yolcusunun inmesini beklemeden hareket edince...

Yer: Beylikdüzü! Taksi, yolcusunun inmesini beklemeden hareket edince...

10.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde bir taksi şoförünün dikkatsizliği ilginç bir kazaya neden oldu. Şoför, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince yolcu yere düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcusunun inmesini beklemeden aracını hareket ettirince, yolcu yere düştü. Haramidere yokuşu mevkiinde meydana gelen ilginç olayda yolcu, taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

ARACINI DURDURMAYINCA YOLCU AŞAĞI DÜŞTÜ

Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti. Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

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Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Beylikdüzü
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