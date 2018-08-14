HABER

Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın durakta kanlar içinde bulundu. Beyaz elbisesi adeta kırmızıya boyanan kadın ne olduğunu soranlara "Bileğimi kestim bir şey olur mu?" dedi.

Meclisi Mebusan Caddesi'nde sabah saat 06:00 sıralarında işe gitmek için durağa gelenler kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'BİLEĞİMİ KESTİM'

Otobüs durağında yerde oturan genç kadının üzerinde bulunan beyaz elbisenin kanamadan dolayı kırmızıya döndüğü görüldü. Kadını ilk görenlerden bir vatandaş, “Ben parkta oturuyordum. Kadın parkta oturuyordu. Yola çıktı geldi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Bileğimi kestim bir şey olur mu? dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

801b602ef958ee016fbeb08152dff76e

722872a61f6e79f0cdc4642fa47a0dae


PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dediSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu istanbul yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Olmaz gülüm birşey olmaz. Boğazınıda kesseydin O kan akışı yetmez sana.
ALLAH YARDIMCISI OLSUN DÜNYADA TÜM İYİ İNSANLARIN
Bu bizim mira. Dün gece canlı yayında da feriköy mezarlığındaydı. Gece de bileklerini kesmiş :(
Diğer Haberler
Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.