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Yer: Bursa! Aydınlatma direğine bağlı halde bulundu, yazılan notlar dikkat çekti

02.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişiyi darp edilmiş ve aydınlatma direğine zincirlerle bağlanmış olarak görenler polise ihbar bulundu. Polisin kurtardığı kişi hastaneye kaldırılırken, direğe "Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi" şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü.

Yer: Bursa! Aydınlatma direğine bağlı halde bulundu, yazılan notlar dikkat çekti

Olay, Bursa Osmangazi'de meydana geldi. Aydınlatma direğine bağlı kişiyi görenler ekiplere haber verdi. Polis tarafından kurtarılan kişi hastayane kaldırılırken bağlı olduğu direğe "Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi" şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü. Direğe bağlanan kişinin, hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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GÖREN POLİSE HABER VERDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta bir kişiyi darp edilmiş ve aydınlatma direğine zincirlerle bağlanmış halde görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine giden ekipler R.P'yi (25) bulunduğu yerden kurtardı.

R.P. polis ekiplerine 5-6 kişilik grubun kendisini hırsızlık şüphesiyle darp ettiğini, ayrıca telefon ve cüzdanının da bu kişiler tarafından alındığını iddia etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.P, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"MAHALLELİ BENİ BU HALE GETİRDİ"

Ayrıca, R.P'nin bağlı olduğu direğe "Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi" şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü.

R.P'nin hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA


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Bursa
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