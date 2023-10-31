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Yer: Bursa! ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları otobüsten indirdi

31.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bir halk otobüsü şoförü, ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları otobüsten indirerek yoluna boş şekilde devam etti. Vatandaşlar, "2-3 kişi konuştu diye herkesi indirme lüksü yok. Birçok kişi mağdur oldu" dedi. Öte yandan, BURULAŞ'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı öğrenildi.

Yer: Bursa! ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları otobüsten indirdi

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi. ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde ilerledi. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

"HERKESİ İNDİRME LÜKSÜ YOK"

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Birçok kişi mağdur oldu" dediler.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Öte yandan, BURULAŞ'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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