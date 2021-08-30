Yer: Bursa! 'Dur' ihtarına uymadı, 1 saatlik kovalamaca sonucunda yakalandılar

Olay, saat 00.15 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri Kasım Efendi Caddesi üzerinde drift atarak ilerleyen Burak G. idaresindeki otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü Kasım Efendi Caddesi’nde manevra yaparak ters istikamette kaçışını sürdürdü. Otomobili durdurmak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü önce park halindeki otomobile ardından da bir elektrikli bisiklete çarptı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Desteğe gelen polis ekipleri tarafından yolu kesilerek durdurulan otomobilden inen Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekiplerine uzun süre direndi. Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

TOPLAM 8 BİN 39 TL CEZA KESİLDİ

Alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, drift atmak suçundan 6 bin 700 TL olmak üzere toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan Burak G. ile 4 arkadaşının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA





