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Yer: Bursa! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

02.08.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir iplik fabrikasında çıkan ve 9 fabrikayı da saran yangın, 8 saatin sonunda kontrol altına alındı. 14 kişinin yaralandığı yangında günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Yer: Bursa! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün 16.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler 10 ayrı fabrikanın yanmasına neden oldu. Yangına 200 itfaiye aracı, 400 itfaiye eri, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale etti. 110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı.

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FACİANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

14 kişinin yaralanmasına neden olan yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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yangın Bursa

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