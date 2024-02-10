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  4. Yer: Bursa! Metrodaki alkollü kadın ortalığı karıştırdı: Küfür, hakaret ve saldırı... "Kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı"

Yer: Bursa! Metrodaki alkollü kadın ortalığı karıştırdı: Küfür, hakaret ve saldırı... "Kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı"

10.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Bursa'da alkollü olduğu öğrenilen bir kadın metroda ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlarla önce sözlü olarak tartışan kadın ardından olayı kaydeden kişilere saldırdı. Kayda alındığını anlayınca çılgına dönen kadının o anları böyle görüntülendi!

Dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Paşaçiftliği Metro durağında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Sibel Ç. isimli kadın metroya alkolün etkisinde bindi. Vagonda bulunan yolcularla sözlü tartışma yaşayan kadın, bir süre sonra kendisini video kaydına alan E.E.’ye (18) saldırdı. Saldırgandan kendini korumaya çalışan E.E., vagondan dışarı çıktı. Arkasında gelen saldırgan, E.E.nin telefonuna ve kendisine saldırdı. Kavgayı, güvenlik görevlisi güçlükle ayırırken, E.E., Sibel Ç.’den şikayetçi oldu.

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SALDIRI ANLARI VE SONRASI KAMERADA

O anları kamera kaydına alan E.E., emniyette verdiği ifadesinde, “Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım, ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu” dedi.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Karakolda ekiplere çektiği videoları gösteren E.E., saldırgandan şikayetçi olacağını belirtti. Durum üzerine ekipler, bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi. Öte yandan, Sibel Ç.’nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

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(İHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa metro saldırı
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