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Yer: Çatalca! Çiftçi tarlasına gelince hayatının şokunu yaşadı... Kazınca gerçek ortaya çıktı

07.10.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan bir çiftçi ayçiçeği toplamaya gittiği sırada Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen bir top mermisi buldu. Patlamamış olduğu tespit edilen mermi kontrollü bir şekilde imha edilirken, olay karşısında şaşıran İskender Güneri, ''Yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım, elimle çıkarmaya çalıştım. Çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Derede imha ettiler'' ifadelerini kullandı.

Yer: Çatalca! Çiftçi tarlasına gelince hayatının şokunu yaşadı... Kazınca gerçek ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Çatalca Çakıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayçiçeği toplamak için tarlaya giden İskender Güneri, tarlada çalıştığı sırada toprağın yüzeyinde bulduğu cismi demir parçası sanarak çıkarmaya çalıştı. Eliyle çıkaramayınca arabasındaki çekici alıp kazmaya başlayan Güneri, çıkardığı cismin patlamamış top mermisi olduğunu fark edince jandarma ekiplerine haber verdi.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

''DEMİR PARÇASI SANDIM''

Top mermisini bulan İskender Güneri, “Ayçiçeği toplamaya gelmiştim buraya. Yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım, elimle çıkarmaya çalıştım. Çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri alana gelerek bombayı dereye getirip imha ettiler” dedi.

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Edirne'de kazı yapan ekipler patlamamış top mermisi buldu: Balkan Savaşı’ndan kalmaEdirne'de kazı yapan ekipler patlamamış top mermisi buldu: Balkan Savaşı’ndan kalma

(İHA)

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