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  4. Yer: Çorum! Yakayı ele verdi, kendini böyle savundu: '4 kez hacca gittim'

Yer: Çorum! Yakayı ele verdi, kendini böyle savundu: '4 kez hacca gittim'

09.09.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da polis ekiplerinin çalışması sonucunda evlere giren hırsız yakayı ele verdi. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren zanlı, 4 kez hacca gittiğini söyleyerek kendini savundu.

Yer: Çorum! Yakayı ele verdi, kendini böyle savundu: '4 kez hacca gittim'

Edinilen bilgilere göre, ilçede bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla zanlı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: '4 KERE HACA GİTTİM'

Hırsızlık zanlısı A.Ş., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki göstererek kameralarını kapatmasını istedi. Daha sonra polis aracına bindiği sırada gazetecilere dönen şahıs, “4 kere hacca gittim” diye seslendi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum hırsızlık

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