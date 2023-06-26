Yer: Denizli! Mesaj attığı kadının kocası tarafından öldürülmüştü! Ölmeden önceki son mesajı dikkat çekti

Çivril ilçesine bağlı Haydan Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Ö., eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'ın yaşadığı Savran Mahallesi’ne gitti. Hüseyin Şahan’ı yolda motosikletiyle ilerlerken fark eden Gökhan Ö., aracını üzerine sürdü. Şakan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu.

KAFASINA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü. Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İfade işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Gökhan Ö., ‘kasten adam öldürmek’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ TEHDİT PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayda hayatını kaybeden Hüseyin Şahan’ın ölmeden saatler önce, cinayet zanlısı Gökhan Ö. ve tanıdıklarını sosyal medya hesabından tehdit ettiği paylaşımları ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

