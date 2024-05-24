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  4. Yer: Diyarbakır! Saldırıya uğrayan avukat silahla bacağından vurdu, İl Emniyet Müdürü olaya müdahale etti

Yer: Diyarbakır! Saldırıya uğrayan avukat silahla bacağından vurdu, İl Emniyet Müdürü olaya müdahale etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.05.2024 16:51
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Diyarbakır'da bir avukat, dini nikahla yaşadığı kadının kardeşi tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Bunun üzerine avukat, saldırganı bacağından vurdu. Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti.

Yer: Diyarbakır! Saldırıya uğrayan avukat silahla bacağından vurdu, İl Emniyet Müdürü olaya müdahale etti

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşak’ta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B., kadının kardeşi M.T. tarafından sopalı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Y.B. de üzerinde bulundurduğu tabancayla M.T.’nin bacağına ateş etti.

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İL EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.B. ve M.T. müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bölgede inceleme yapan polis, 4 boş kovan buldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yanındaki polis memurlarının olaya müdahalesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır saldırı
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