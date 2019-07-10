Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.

Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/lFswehpbXK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Temmuz 2019

(DHA)

