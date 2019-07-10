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Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi ve hava vasıtalarının Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yürüten sondaj gemilerine refakat etmeye devam ettiğini açıkladı.

Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.

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(DHA)

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Doğu Akdeniz Yavuz sondaj gemisi fatih sondaj gemisi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sanki o gemiye saldıracaklar da havadan korunuyormuş. Saldırmak isteseler koruyamazsın.
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
neden koruma yollanir anlamam zaten yuregi yeten herturlu saldirir. savas sebebidir. bosa milleti gazlamayin.
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