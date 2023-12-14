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  4. Yer: Düzce! Sosyal medyada tanışıp nişanlandılar: 15 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı, 'Evleneceğim' dedi dava düştü

Yer: Düzce! Sosyal medyada tanışıp nişanlandılar: 15 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı, 'Evleneceğim' dedi dava düştü

14.12.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Düzce'de 18 yaşındaki Y.B. sosyal medya üzerinden tanıştığı 15 yaşındaki E.K. ile nişanlanıp birlikte yaşamaya başladı. E.K'nın cinsel birliktelik sonucu 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.B. hakkında ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme, Y.B.'nin genç kızla evlenme yönündeki beyanı ile genç kız ve ailesinin şikayetçi olmaması sebebiyle üzerine atılı suçlardan davanın düşmesine karar verdi.

Yer: Düzce! Sosyal medyada tanışıp nişanlandılar: 15 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı, 'Evleneceğim' dedi dava düştü

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan roman E.K.(15) ile Y.B. (18) sosyal medya platformu üzerinden geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tanışarak arkadaş oldu. Bir süre telefonla görüşen ikili daha sonra sevgili oldular. E.K. ile Y.B. aile arasında yapılan nişanın ardından birlikte yaşamaya başladı. Y.B. evlendiğinde genç kızın babasına 30 bin TL başlık parası vermesi konusunda da anlaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan nişan merasiminin ardından iddiaya göre genç kızın babası zorla dilendirmek istediği E.K'yi dilenmek istemediği ve içki parası getirmediği için dövdü. Bunun üzerine E.K. ile Y.B. evi terk edip Bolu'ya kaçarak metruk bir evde kalmaya başladı. Paraları bittikten sonra Y.B. ailesini arayarak durumu bildirdi. Bolu'ya gelen Y.B'nin ailesi de Y.B ile E.K'yı alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Şüpheli Y.B. gözaltına alındı. Y.B'nin hakkında ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 aydır tutuksuz yargılanan dava hakkında hazırlanan iddianamede de ikilinin verdiği ifadelerinde kendi istekleri ile birlikte olduklarını belirtti.

"BABAM İÇKİ PARASI GETİRMEDİĞİM İÇİN BENİ DÖVDÜ"

E.K. iddianame yer alan ifadesinde, “Babaannem ile birlikte kalıyorum. İki yıl önce okulu bıraktım ve dileniyorum. Y.B. ile 10 Temmuz 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştık sevgili olduk. Aramızda dini nikah yok resmi nikahımızda yok. Düğün gibi bir şey yaptık. Yemekli eğlence yaptık. Evlenmek için Y.B. babama 30 bin TL başlık parası verecekti. Evlendikten sonra Y.B. bizimle birlikte yaşamaya başladı. Biz Akçakoca'da yaşıyoruz. Y.B. ile evlendikten sonra farklı odalarda kalmaya başladık. Düğünden bir ay sonra ikizim kalmak için babaanneme gitmişti. O gün Y.B. ile birlikte aynı odada kaldık. İkimizin rızası ile cinsel birliktelik yaşadık. Nisan'ın ortaları olabilir. Cinsel ilişki benim isteğimle oldu. Babam ben dilenmek istemediğim, içki parası getirmediğim için beni dövdü. Bunun üzerine Y.B. ile kaçıp Bolu'ya geldik. Bolu'da boş bir ev bulduk. Evin kapısı açık camları kırık metruk bir evdi. Burada da kendi isteğimle cinsel ilişki yaşadık. Paramız bitince Y.B.nin ailesini aradık onlarda bizi hemen polise getirdi. Ailemle kalmak istemiyorum yurda gitmek istiyorum. Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir. Hatta dilenmeye gitmiyorum diye benim saçlarımı kesti” dedi.

"CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADIK, ANNESİNİN HABERİ VARDI"

Tutuksuz yargılanan Y.B. ise iddianamede, “Bu yıl Mart ayı içerisinde ailem ile birlikte E.K.'yı ailesinden istedik. Ailesi de evlenmemizi uygun gördü. İsteme olayından sonra E.K'nın Akçakoca'daki evinde yaşamaya başladım. E.K. ile cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı. E.K.'nın babası kızını dilendiriyordu bu yüzden onunla kavga ettim. Birkaç gün sonra Bolu'ya giderek metruk evde kalmaya başladık. Ben kızın 16 yaşında olduğunu biliyordum” dedi.

"EVLENECEĞİM"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Y.B. ile 8 aylık hamile olan E.K. ile ailesi ve avukatları hazır bulundu. Y.B.. mahkemede E.K. ile evleneceğini söyleyerek beraatını istedi. Genç kızın ailesi de Y.B.'den şikayetçi olmadı. Mahkeme, Y.B.'nin genç kızla evleneceğini beyan etmesi ve hakkında şikayet olmaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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