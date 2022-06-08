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  4. Yer: Elazığ! Önce benzini içti ardından kendini yakmaya çalıştı

Yer: Elazığ! Önce benzini içti ardından kendini yakmaya çalıştı

08.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da sorunları olduğu iddia edilen bir kişi ilk önce benzini içti ardından da üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin iknası sonucunda şahıs yarı baygın bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yer: Elazığ! Önce benzini içti ardından kendini yakmaya çalıştı

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi Belediye İş Merkezinin 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu iddia edilen S.B., önce benzini içti ardından üzerine döktü. Kendini yakacağını söyleyen şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARI BAYGIN ŞEKİLDE AŞAĞI İNDİRİLDİ

Polis ve itfaiye ekipleri bir süre konuşarak şahsı ikna etti. Yarı baygın şekilde aşağı indirilen şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Elazığ
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