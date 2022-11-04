Yer: Esenyurt! Dövme yaptırmak istedi kabusu yaşadı! İşkenceye maruz kaldı, vücudu bıçakla çizildi

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Dövme yaptırmak için bir eve giden yabancı uyruklu adam dehşeti yaşadı. 6 kişi tarafından darp edilen adam gasp edilirken uzun süre işkenceye maruz kaldı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren mağdur, uyandığında vücudunun birçok yerinde morluk ve kesikler olduğunu gördü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ, UYANDIĞINDA VÜCUDUNDA KESİKLER OLDUĞUNU GÖRDÜ

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu M.T., dövme yaptırmak için daha önceden tanımadığı Fas uyruklu bir şahsın evine gitti. Dövme yaptırdıktan sonra telefonunun koyduğu yerde olmadığını fark eden M.T., odada bulunan iki şahıstan telefonunu istedi. Kendilerinin almadığını belirten şahıslar ile M.T., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya ev arkadaşlarının da katılmasıyla, M.T., şahıslar tarafından darp edildi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren mağdur, uyandığında vücudunun birçok yerinde morluk ve kesikler olduğunu ve cebindeki parası ile saatinin de olmadığını fark etti. Hemen evden çıkan M.T., tercüman eşliğinde karakola giderek şikayetçi oldu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, şahısları yakalamak için M.T.'nin belirttiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada N.M., R.B., A.A., K.D., L.N., A.R., A.Z. isimli Fas uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı. Verdikleri ifadede, darp ettiklerini fakat gasp etmediklerini söylerken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

