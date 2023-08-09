Yer: Esenyurt! Güpegündüz kuaföre pompalı tüfekle saldırdı... O anlar kamerada

Olay, Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden öfkelenen M.B.T. pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanı önünde dehşet saçtı.

TÜFEĞİ PEŞ PEŞE DÜKKANA DOĞRU ATEŞLEDİ

M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.

İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaydedilen görüntülerde şahsın, olay yerine doğru elinde pompalı tüfekle yürüdüğü anlar yer aldı. (İHA/DHA)