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Yer: Esenyurt! Güpegündüz kuaföre pompalı tüfekle saldırdı... O anlar kamerada

09.08.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta alacak verecek meselesi yüzünden öfkelendiği iddia edilen eden şahıs kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Koza Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre alacak verecek meselesi yüzünden öfkelenen M.B.T. pompalı tüfekle geldiği kuaför dükkanı önünde dehşet saçtı.

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TÜFEĞİ PEŞ PEŞE DÜKKANA DOĞRU ATEŞLEDİ

M.B.T. yanında getirdiği tüfeği art arda dükkana doğru ateşledi. Çevredeki vatandaşlar olay sonrası paniğe kapıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devriye atan polis ekipleri M.B.T.’yi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis tarafından olay yeri incelemelerine başlandı.

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İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaydedilen görüntülerde şahsın, olay yerine doğru elinde pompalı tüfekle yürüdüğü anlar yer aldı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt pompalı tüfek

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