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Yer: Esenyurt! Kardeşiyle tartıştı, odasına kapandı: Sonrası korkunç...

07.04.2024 14:51
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İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay gerçekleşti. 25 yaşındaki Dilaray Karmaz, sosyal medyada canlı yayın yüzünden kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile tartıştı. Tartışma sonrasında odasına çekilen ve alkol alan genç kız oturduğu rezidansın 30'uncu katından aşağı atladığı iddia edildi.

Yer: Esenyurt! Kardeşiyle tartıştı, odasına kapandı: Sonrası korkunç...

Korkunç olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Binada oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.

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TARTIŞMA ÜZERİNE ODASINA GEÇİP ALKOL ALMIŞ

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Karmaz’ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ın bilgilerine başvurdu. Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

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İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dilaray Karmaz’ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt Rezidans
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