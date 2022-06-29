Yer: Esenyurt! Kimyasal madde dolu olan tank devrildi, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı.

İTFAİYE ERİ KOKUDAN ETKİLENDİ

Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.

Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

