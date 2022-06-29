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Yer: Esenyurt! Kimyasal madde dolu olan tank devrildi, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

29.06.2022 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikada içi kimyasal madde dolu olan tank devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kokudan etkilenen bir itfaiye eri, ayakta tedavi edilirken ekiplerin olay yerindeki araştırmaları sürüyor.

Yer: Esenyurt! Kimyasal madde dolu olan tank devrildi, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak’ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika içinde kimyasal maddeyle dolu olan bir tank henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Tankın devrilmesi ile çevreye yoğun bir kimyasal koku yayıldı. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafetli AFAD ekipleri fabrika içine girerek etrafa saçılan kimyasal maddede ölçüm yaptı.

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İTFAİYE ERİ KOKUDAN ETKİLENDİ

Kokudan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı olay yerinde hazırda bekledi.

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Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Esenyurt
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