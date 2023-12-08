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  4. Yer: Esenyurt! Motosikletli önce yayaya sonra araca çarptı: Kaza anı kamerada

Yer: Esenyurt! Motosikletli önce yayaya sonra araca çarptı: Kaza anı kamerada

08.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçtiği sırada önce karşıya geçmeye çalışan yayaya ardından ise bir otomobile çarptı. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar gencin kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halindeki genç, araçların arasından geçmeye çalışırken yoldan karşıya geçen yayaya çarptı. Çarpma sonrası dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki araca vurduktan sonra yere düştü. Yerde kalan genç acıyla bağırırken caddedeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından genç, sedyeye bindirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise motosiklet sürücüsünün kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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