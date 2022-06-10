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  4. Yer: Fatih! Köpeğe yaptıklarını görünce linç ettiler... O anlar kamerada

Yer: Fatih! Köpeğe yaptıklarını görünce linç ettiler... O anlar kamerada

10.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te sokak köpeğinin ensesinden tutup arabaların hızla geçtiği caddeye atmaya çalışan kişi, tekme ve tokat darbeleriyle dövüldü. O anlar kameralara yansırken, köpek muhafaza altına alındı. Görüntülerde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, köpeği ensesinden yakalayıp caddeye atmaya çalışıyor. Şüphelinin ikinci denemesinde de kurtulan sokak köpeği, kaçmaya başlıyor. Sonrasında caddede bulunan bir grup genç şüpheliyi dövüyor.

Yer: Fatih! Köpeğe yaptıklarını görünce linç ettiler... O anlar kamerada

Olay, 8 Haziran günü Fatih Millet Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak köpeği kaldırımda yürüyen bir kişinin peşinden yürümeye başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli kişi, köpeğin ensesinden tutarak arabaların seyir halinde olduğu caddeye doğru sürükledi. Şüphelinin elinden kurtulan sokak köpeği, kaldırıma doğru kaçtı. Köpeği tekrar ensesinden yakalayan şüpheli, caddeye doğru sürüklemeye başladı. İkinci seferde de kurtulan sokak köpeği, şüpheliden kaçmaya başardı.

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Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, köpeğin peşinden gitmeye devam eden şüpheliye tepki gösterdi. O sırada cadde üzerinde bulunan bir grup genç, sokak köpeğine şiddet gösteren şüpheliyi tekme ve tokat darbeleriyle dövdü. Gençler, köpeği muhafaza altına alırken psikolojik sorunları olduğu düşünülen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sokak köpeği şüpheli kişinin arkasından yürüyor. Köpeğin ensesinden yakalayan şüpheli, caddeye atmaya çalışıyor. Şüphelinin ikinci denemesinde de kurtulan sokak köpeği, kaçmaya başlıyor. Sonrasında caddede bulunan bir grup genç şüpheliyi dövüyor.

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(İHA)

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Fatih
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