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Yer: Fatih! Telefoncuda kadına darp... Kılıf iadesi yüzünden başlamış! Görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

27.03.2024 12:19
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İstanbul Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ile kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada darbedilen kadın yere düştü. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Valiliği de Fatih'te kadının darbedildiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Malta Çarşısı'nda bir telefoncu dükkânında yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz gün telefoncuya gelen kadın müşteri, iki kılıf almak istedi. Telefoncu iki kılıf için 450 lira istedi. Ancak kadın 300 lira bıkarak iki kılıfı aldı ve hızla dükkandan çıktı. Dün öğle saatlerinde tekrar dükkâna gelen kadın, bir kılıfı iade ederek parasının verilmesini istedi. Ancak iade ücreti konusunda kadın ile esnaf anlaşamadı. Tartışma sırasında tezgaha vuran kadına esnaf kılıfları attı. Kadın ise kılıfları alarak dükkan içine fırlattı. İade edilen kılıf için esnafın 100 lira verdiği ancak kadının 50 lira daha istediği iddia edildi.

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Dükkandaki arbede kapı önünde büyüdü. Bu sırada esnafın akrabası olduğu öne sürülen bir kişi daha olaya dahil oldu. Kadına vuran bu kişiye kapı önünde kadını beklediği belirtilen bir erkek tepki gösterdi. Cep telefonu kılıfı satan esnaf ve yakını ile kadın ve onu bekleyen erkek arasında kavga büyüdü. İtişmeler sırasında kadın yere düştü. Düşen kadını elinden tutarak yerde sürükleyen esnaf, verdiği parayı geri almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kadın yerden kalkarak sokaktan uzaklaştı.

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POLİS BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.

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Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi. A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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PARA BIRAKIP KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Bu arada esnafın verdiği ifadede, kadının 450 lira olan kılıflar için 300 lira bırakarak dükkandan kaçtığını söylediği öğrenildi. Kadının ertesi gün tekrar geldiğini belirten esnafın, tartışma sırasında iade edilen kılıf için 100 lira verdiğini ancak kadının 50 lira daha istediği bunun üzerine 'ben sana kılıfı o fiyata vermedim parayı bırakıp kaçtın' dediğini söylediği kaydedildi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fatih ilçesinde meydana gelen ve bir kadının darp edilirken manevi değerlerimize de küfredilmesi olayının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır. Görüntüler toplumumuzda da infiale yol açmış, bunun bir yansıması olarak da işyerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazılmıştır.

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Emniyet birimlerimizin çalışması sonucunda;

  • Kadını darp ve küfür fiilini işleyen A.Ü.Ş. gözaltına alınmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet görevi yaptırmamak için direnme" suçlarında 11 adet suç kaydını olduğu anlaşılmıştır.

  • Olayın yaşandığı işyeri, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.

  • Dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, tahliye sürecini başlatmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Fatih darp
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