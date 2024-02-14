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Yer fıstığının faydaları nelerdir? Yer fıstığı ne işe yarar, neye iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
05.02.2024 18:07 | Son Güncelleme:
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Yer fıstığı, Arachis cinsinin bir çeşidi olarak bilinen ve baklagiller ailesine mensup olan bir kuru yemiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok kişi tarafından severek tüketilen bu kuru yemişin sağlık yönünden de sayısız yararı vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile dikkat çeken yer fıstığı ayrıca bünyesinde çeşitli mineral ve vitamin de barındırmaktadır. Peki, yer fıstığının faydaları nelerdir, ne işe yarar ve neye iyi gelir?

Yer fıstığının faydaları nelerdir? Yer fıstığı ne işe yarar, neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Yer fıstığının faydaları nelerdir?
  • Yer fıstığı ne işe yarar?
  • Yer fıstığı neye iyi gelir?
  • Yer fıstığı günde ne kadar tüketilmeli?
  • Yer fıstığı her gün yenir mi?

Yer fıstığı çok sayıda kişi tarafından sıklıkla tüketilen kuru yemişlerden biridir. Lezzetli bir tada sahip olan bu kuru yemişin tohum kısımları hem yağ hem karbonhidrat hem protein hem de vitamin ve mineraller açısından fazlasıyla zengindir. Ancak her şeyde olduğu gibi yer fıstığı tüketiminde de aşırıya kaçmamak önemli bir konudur. Yer fıstığı faydaları arasında özellikle antioksidan etkisi ayrı bir öneme sahiptir. Antioksidan içeren bu kuru yemişin doğru oranda tüketilmesi gerekir.

Yer fıstığının faydaları nelerdir?

Yer fıstığı bir kuru yemiş türü olarak bilinen ve çok sayıda kişi tarafından severek tüketilen lezzetli bir atıştırmalıktır. Bu kuru yemişin içerisinde birçok önemli yağ, protein, mineral ve vitaminler bulunur. Spor yapan bireyler tarafından yaygın olarak tüketilen bu kuru yemişin en belirgin özelliklerinden biri enerji vermesidir.

Bazı kişilerin belirli kuru yemişlere karşı alerjisi olabilir. Alerjisi olan insanların bu kuru yemişi tüketmeden önce bir doktora danışması oldukça önemlidir. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde kuru yemişlere karşı alerji riski daha fazla olduğundan dikkat edilmesinde fayda vardır. Yer fıstığının faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

  • Yorgunluğa ve strese karşı iyi gelir, enerjinin yükselmesine yardımcı olur.
  • Kötü kolesterol değerlerini düşürmede etkilidir.
  • İçerisinde bol miktarda E vitamini olduğundan cilt üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • İçerisinde omega 3 yağları bulunduğundan saç ile ilgili dökülme, kırılma gibi problemlerin ortadan kalkmasında önemli bir rol oynar.
  • Kan şekerini dengelemede etkilidir.
  • Mutluluk hormonu olarak da tabir edilen seretonin hormonunun üretilmesine yardımcı olur.
  • Kalp ve damar rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını engeller.
  • Çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmesine yardımcı olur.
  • Hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir.
  • Kanser riskini en aza indirir ve aynı zamanda tok tutucu özelliği olduğundan kilo kontrolü sağlar.

Yer fıstığı ne işe yarar?

Yer fıstığı doğru miktarda tüketildiğinde sağlık açısından çok sayıda fayda sağlamaktadır. Bu kuru yemişin içerisinde birçok mineral ve vitamin vardır. Bu noktada yer fıstığında hangi vitaminler var konusu karşımıza çıkabilir. Bu kuru yemişin içerisinde güçlü bir antioksidan maddesi olarak öne çıkan resveratrol maddesi, B1 vitamini, B3, vitamini, polifenolik asit, B9 vitamini, çinko, triptofan, B6 vitamini, magnezyum ve riboflavin bulunmaktadır. Ayrıca kalsiyum, demir ve C vitamini yönünden de epey zengin bir kuru yemiş türüdür. Bünyesinde barındırdığı bu vitamin ve minerallerden dolayı tüketen kişilere enerji verirken bir yandan da bağışıklığın güçlenmesini sağlar.

Yer fıstığı neye iyi gelir?

Kuru yemişler arasında bulunan yer fıstığı kabuklu özelliği ile dikkat çeken bir kuru yemiştir. Kabukları kırılarak tüketilen bu kuruyemiş ile ilgili yer fıstığı hangi hastalığa iyi gelir sorusunun yanıtı merak edilebilir.

Yer fıstığı içerisinde sağlık yönünden çok sayıda mineral ve vitamin vardır. Bu yüzden bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltırken bazı hastalıkların giderilmesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Kolon kanseri, mide kanseri gibi kanser çeşitlerine karşı yüksek koruyucu bir özelliğe sahiptir. Kan basıncını düzenlemede ve kötü kolesterol seviyelerini en aza indirmede de oldukça etkilidir. Ayrıca kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğundan koroner kalp rahatsızlığına yakalanma riskini de en aza indirmektedir.

Yer fıstığı günde ne kadar tüketilmeli?

Severek tüketilen kuru yemiş türlerinden biri olarak karşımıza çıkan yer fıstığını çok miktarda yemek doğru değildir. Özellikle alerjisi olan kişilerin bu kuru yemişi tüketmeden önce tüketme miktarını doğru bir şekilde ayarlamaları için uzman bir hekime danışması gerekebilir. Kolesterol ile ilgili hastalığı olan insanların da yine doktorlarının önerileri doğrultusunda bu kuru yemişi tüketmesi oldukça önemlidir. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığı sürece gün içerisinde 4 veya 5 tane tüketilebilir.

Yer fıstığı her gün yenir mi?

Yer fıstığı içerisinde bol miktarda yağ vardır. Eğer çok fazla tüketilir ise kilo alımına neden olabilmektedir. Yer fıstığı her gün tüketilebilen kuru yemişler arasında bulunur. Ancak doğru miktarda tüketilmesi herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkmaması adına oldukça önemlidir. Gün içerisinde bir avuç kadar yer fıstığı tüketimi normal olarak kabul edilmektedir. Kalorisi fazla olan bu kuru yemişin dozunda yenmesi sağladığı faydalardan yararlanmak açısından büyük önem taşır.

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