HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yer: Gazze: Havadan insan avı! Görüntüler dehşete düşürdü

Yer: Gazze: Havadan insan avı! Görüntüler dehşete düşürdü

22.03.2024 09:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Gazze vahşetlerine devam ediyor. Son gelen görüntüler, katliamın boyutlarını gözler önüne seriyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin paylaştığı anlarda, İsrail ordusunun Han Yunus şehrinde işlediği bir sivil katliam kayda alındı. Görüntülerde 4 sivil gencin İHA ile bombalanarak parçalara ayrıldığı görüldü.

Yer: Gazze: Havadan insan avı! Görüntüler dehşete düşürdü

8 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in çocuk veya kadın ayırt etmeksizin işlediği savaş suçları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Han Yunus kentinin Sikke bölgesinde kaydedilen görüntüler ise İsrail zulmünün boyutlarını afişe etti.

HAVADAN İNSAN AVI!

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı.

HABER.00_00_05_25.Still051

Han Yunus'un Sikke bölgesinde geçen şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, Filistinli 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

HABER.00_00_07_04.Still052

HİÇBİR TEHLİKE OLUŞTURMUYORLARDI

Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

HABER.00_00_14_36.Still053

SORUMLULAR: ABD, ULUSLARARASI TOPLUM VE İSRAİL

Filistinli sivillere yönelik bu suçlarının üst üste altı ay boyunca devam etmesinden ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkımızdaki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen bu katliamda işgale çeşitli silahlar sağlayan ülkeleri de sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere ve uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım mahiyetinde olan bu saldırılarını kınamaları ve saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

HABER.00_00_53_55.Still055

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşinEylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin
İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! Canlı yayında gergin anlarİmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! Canlı yayında gergin anlar
Elebaşılığını Ümit Değirmenci yapıyordu! Böyle çökertildiElebaşılığını Ümit Değirmenci yapıyordu! Böyle çökertildi
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze katliam
En Çok Okunan Haberler
Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi

Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler

Ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! Canlı yayında gergin anlar

İmamoğlu'na 2028'in önünü açtı! Canlı yayında gergin anlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.