Yer gök Türk bayrağı! 81 ilde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanmaya başladı

Bir asır önce Türk milletini yok olmaktan kurtararak yeniden ayakları üstüne kaldıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen Türk milleti, bu 29 Ekim'de Atatürk'ün mirası Cumhuriyetin 100. yılını kutluyor. İşte yurdun dört bir köşesinden Cumhuriyet Bayramı manzaraları!

ŞIRNAK

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne 10 bin kişi katıldı. Meşaleli ve motosiklet kortejli yürüyüş, konserle sona erdi.

SİVAS

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Tren garı önünde başlayan yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı.

Ay- yıldızlı bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte marşlar söylendi. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşlar, etkinlik sonunda tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisini ise ilgiyle takip etti.

ÇEŞME

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çeşme’deki 4 bin öğrenci, Çeşme sahasında hem Harmandalı oynadı, hem de Atatürk silüeti ile imzasını resmederek tarihi günde iz bıraktılar.

AYDIN

Cumhuriyetin 100. yıldönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk gelişim merkezlerinde de coşkuyla kutlandı.

HAKKARİ

Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Gençlik spor müdürlüğü tarafından organize edilen meşaleli yürüyüş kent meydanında başladı. Bayrak kortej ve meşalelerle birlikte başlayan yürüyüş Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğün önünde son buldu.

Cumhuriyet yürüyüşüne Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan,Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ZONGULDAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mary Jane konseri ile coşkuyla kutlandı.

Gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam saatlerinde fener alayı, Mary Jane ve Devrek yağmur ekibi konser etkinlikleriyle devam etti. Yaklaşık 1000 kişinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Fener alayı, yürüyüşün ardından şehir merkezinde konser etkinlikleriyle devam etti. Devrek kent merkezinde devam eden konser etkinliklerine yaklaşık 5000 kişi katılarak, cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı.

ANTALYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Programda, havalanan yüzlerce dron ile gökyüzüne Atatürk'ün imzası, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923 yazısı, Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti oluşturuldu. (DHA-İHA-AA)









