HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer gök Türk bayrağı! 81 ilde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanmaya başladı

Yer gök Türk bayrağı! 81 ilde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanmaya başladı

29.10.2023 01:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet 100 yaşında... Türkiye'nin 81 ilinde yer gök şanlı Türk bayrağıyla donatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenler, fener alayları ve konserle kutlanıyor. Tüm vatandaşlar sokaklar ve meydanlara akın etti.

Yer gök Türk bayrağı! 81 ilde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanmaya başladı

Bir asır önce Türk milletini yok olmaktan kurtararak yeniden ayakları üstüne kaldıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen Türk milleti, bu 29 Ekim'de Atatürk'ün mirası Cumhuriyetin 100. yılını kutluyor. İşte yurdun dört bir köşesinden Cumhuriyet Bayramı manzaraları!

şırnak

ŞIRNAK

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne 10 bin kişi katıldı. Meşaleli ve motosiklet kortejli yürüyüş, konserle sona erdi.

sdd

SİVAS

Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Tren garı önünde başlayan yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı.

sddd

Ay- yıldızlı bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte marşlar söylendi. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

sf

Vatandaşlar, etkinlik sonunda tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisini ise ilgiyle takip etti.

ÇEŞME

ÇEŞME

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çeşme’deki 4 bin öğrenci, Çeşme sahasında hem Harmandalı oynadı, hem de Atatürk silüeti ile imzasını resmederek tarihi günde iz bıraktılar.

AYDIN

aydınn

AYDIN

Cumhuriyetin 100. yıldönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk gelişim merkezlerinde de coşkuyla kutlandı.

çk

HAKKARİ

Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Gençlik spor müdürlüğü tarafından organize edilen meşaleli yürüyüş kent meydanında başladı. Bayrak kortej ve meşalelerle birlikte başlayan yürüyüş Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğün önünde son buldu.

çuk

Cumhuriyet yürüyüşüne Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan,Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

zonglkd

ZONGULDAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mary Jane konseri ile coşkuyla kutlandı.

ZONGULDAK

Gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam saatlerinde fener alayı, Mary Jane ve Devrek yağmur ekibi konser etkinlikleriyle devam etti. Yaklaşık 1000 kişinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Fener alayı, yürüyüşün ardından şehir merkezinde konser etkinlikleriyle devam etti. Devrek kent merkezinde devam eden konser etkinliklerine yaklaşık 5000 kişi katılarak, cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutladı.

k

ANTALYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

kk

Programda, havalanan yüzlerce dron ile gökyüzüne Atatürk'ün imzası, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923 yazısı, Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti oluşturuldu. (DHA-İHA-AA)

kkk

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulu Önder Atatürk, elini masaya vurarak ilk kez o yemekte anlattıUlu Önder Atatürk, elini masaya vurarak ilk kez o yemekte anlattı
Cumhuriyet 100 yaşında! İşte tarihe damga vuran 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafının hikayesi!Cumhuriyet 100 yaşında! İşte tarihe damga vuran 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafının hikayesi!
Dışişleri'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama paylaşımı!Dışişleri'nden Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama paylaşımı!
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.