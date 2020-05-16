Yer: Gürcistan! Evin tavanından 60 kilo bal üreten 100 bin arı çıktı

Gürcistan’da George Montgomery, evine ait çatıda vızıltı sesinden şüphelenerek, evin tavanını kırmaya karar verdi. Montgomery'nin evinin tavanını kırması üzerine 100 bin bal arısının yuva yaptığı ve bu arıların 60 kilo bal ürettiği ortaya çıktı.

Montgomery, 2018’den beri şüphelendiği arılar hakkında o dönemde endişeye gerek duymadığını düşündüğünü ancak bu yıl Şubat ayında bahçesinde gördüğü arı sürüsünün ardından tavanda incelemelerde bulunmaya karar verdiğini belirtti.

BALIN BİR KISMINI HATIRA OLARAK SAKLAYACAK



Montgomery, arıların evinden alınmasının ardından çıkan 60 kiloluk balın bir kısmını hatıra olarak sakladığını belirtti.

Kaynak: DHA





