Yer: Hakkari... Sürü halinde görüntülendiler! "Lütfen kimse zarar vermesin"

İlçenin Yeşilyurt köyünde yaşayan Melik Bilici isimli vatandaş aracıyla köye gittiği sırada sürü halinde dolaşan dağ keçileriyle karşı karşıya geldi.

“İNSANOĞLU DOĞAYA ZARAR VERMESE TÜM HAYVAN TÜRLERİ BU BÖLGEDE GÖRÜLÜR"

Karlı yamaçlarda dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kaydeden Melik Bilici, “İnsanoğlu doğaya zarar vermese tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız, onlara zarar verilmesine izin vermeyiz.

Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin” dedi.

(İHA)

