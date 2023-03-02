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  4. Yer: Hakkari... Sürü halinde görüntülendiler! "Lütfen kimse zarar vermesin"

Yer: Hakkari... Sürü halinde görüntülendiler! "Lütfen kimse zarar vermesin"

02.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla görüntülendi. Karlı yamaçlarda dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kaydeden Melik Bilici, "Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin” diye konuştu.

İlçenin Yeşilyurt köyünde yaşayan Melik Bilici isimli vatandaş aracıyla köye gittiği sırada sürü halinde dolaşan dağ keçileriyle karşı karşıya geldi.

“İNSANOĞLU DOĞAYA ZARAR VERMESE TÜM HAYVAN TÜRLERİ BU BÖLGEDE GÖRÜLÜR"

Karlı yamaçlarda dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kaydeden Melik Bilici, “İnsanoğlu doğaya zarar vermese tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız, onlara zarar verilmesine izin vermeyiz.

Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova dağ keçisi

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