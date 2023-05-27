Yer Hatay! Güvenlik kameraları yakaladı: Sokak köpeğine cinsel istismarda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bir sokak köpeğine yapılan cinsel istismar görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. Şüpheli şahsın gündüz saatlerinde kaydedilen taciz anına ilişin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen olay sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şüphelinin yakalanması için çağrıda bulundu. Polis ekiplerince sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan Y.G. 26.05.2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.