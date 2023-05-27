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Yer Hatay! Güvenlik kameraları yakaladı: Sokak köpeğine cinsel istismarda bulunan şüpheli gözaltına alındı

27.05.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay İskenderun’da güvenlik kamerasına takılan sokak köpeğine cinsel istismar görüntüleri üzerinde polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahıs il emniyet müdürlüğünce gözaltına aldındı. O görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir sokak köpeğine yapılan cinsel istismar görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. Şüpheli şahsın gündüz saatlerinde kaydedilen taciz anına ilişin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen olay sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şüphelinin yakalanması için çağrıda bulundu. Polis ekiplerince sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan Y.G. 26.05.2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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