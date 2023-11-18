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  4. Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

18.11.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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Hatay'da yabancı uyruklu bir kişinin aracından 4 bin adet nesli tehlike altında bulunan saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya salınırken şahsa, 5 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Yer: Hatay! Nesli tehlike altındaki 4 bin kuşla yakalandı: Dudak uçuklatan ceza...

Olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından Akbez Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı araç içerisinde 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi.

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5 MİLYON 6 BİN LİRALIK CEZA

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek müdürlük koordinesinde doğaya salındı. Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce şüpheli şahsa 5 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı. (İHA)

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Ceza Hatay
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