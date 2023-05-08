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  4. Yer: İstanbul! 10 ay boyunca izlendiler, 583 kişi ölmekten son anda kurtarıldı

Yer: İstanbul! 10 ay boyunca izlendiler, 583 kişi ölmekten son anda kurtarıldı

08.05.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Avrupa'ya kaçak göçmenleri götürmek isteyen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Jandarma, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak operasyonunda 15 kişi yakalandı. 583 kaçak göçmen ise bulundukları tekne batmak üzereyken kurtarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa yaptıkları çalışmada, organize suç örgütü üyelerinin Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi ulaştı. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

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Fatih'te şüphelilere ait 5 ev ve 2 restoran takibe alındı. Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin ile 7 Dolar/Euro istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

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SON ANDA KURTARILDILAR

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 iş yeri ve 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot, 10 otomobil, 35 pasaport, 1 tabanca, 12 can yeleği, 25 cep telefonu, 1 dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı, bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı.

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11 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 583 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye'de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlendi.

(DHA)

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İstanbul göçmen

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