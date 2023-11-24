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Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

24.11.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da korkunç bir cinayet meydana geldi. Sıtkı Sümeli, 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' diyen ev sahibinin oğlu İsmail S. ile birlikte kalmaya başladı. Çıkan tartışmada İsmail S., Sümeli'yi başından bıçaklayıp öldürdü. Taksiye binen İsmail S., taksiciyi bıçakla tehdit edip gitmek istediği yere götürmesini istedi. Fatih'te yakalanan katil zanlısı gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Olay, saat 02.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Tuğrul Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında oturan Sıtkı Sümeli (44)'nin yanına bir hafta önce gelen ev sahibinin oğlu İsmail S. 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim' dedi. Sümeli'nin kabul etmesi üzerine İsmail S. evde kalmaya başladı.

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KAFASINDAN BIÇAKLADI

İkili arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. İsmail S., Sıtkı Sümeli'yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Bina sakinleri duydukları sesler üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sümeli'nin kanlar içinde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Sümeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra ölen kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

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TAKSİCİYLE KAÇTI

Saldırgan olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçtığı güzergahta taksi değiştirerek ilerlediği öğrenilen katil zanlısı, son bindiği taksinin plakasının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek istediği yere gitmesini söyleyen saldırgan, polis ekipleri tarafından Fatih Ayvansaray Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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