HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Barış Boyun'un kanlı suikast timini trafik kazası durdurdu

Yer: İstanbul! Barış Boyun'un kanlı suikast timini trafik kazası durdurdu

12.05.2023 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kanlı saldırı hazırlığındaki infaz timini, çete üyelerinin yaptığı trafik kazası durdurdu. Çete üyelerinin geride bıraktıkları araçta mini bir cephanelik ele geçirildi. İnfaz timinin, Barış Boyun suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 17 kişinin gözaltına alındığı olayda 8 kişi tutuklandı. Öte yandan çete üyelerinin kaza anı ve aracı bırakıp gittikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

Yer: İstanbul! Barış Boyun'un kanlı suikast timini trafik kazası durdurdu

İstanbul'da terör estiren Barış Boyun çetesinin kanlı saldırı hazırlığındaki infaz timini trafik kazası durdurdu. Çete liderinin talimatıyla saldırıya giden infaz timinin kullandığı araç kaza yaptı, çete elemanları aracı bırakıp kaçtı. O aracın içinden de mini bir cephanelik çıktı.

4

ZEYTİNBURNU'NDA KEŞİF YAPTILAR

Kaza yaptılar, aracı terk edip kaçtılar. Onlar Barış Boyun çetesinin yeni infaz timiydi. Yine bir silahlı eylem hazırlığındaydılar. Suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da ve çeteyi buradan yönetiyor. Çetenin yeni infaz timi Zeytinburnu'nda keşifteydi, araçta mini bir cephanelik vardı. Hedefe doğru giderken bir otomobile çarptılar, polis sanıp kaçtılar. Birkaç dakika sonra da ikinci kaza yaşandı. Çete üyeleri aracı terk etti. Biri geri dönüp araçtaki kalaşnikofu aldı ama tüfeğin şarjörü arka koltukta kaldı.

3

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Kanal D Haber'in haberine göre araç içerisinde unutulan mermilerle dolu bir kalaşnikof, şarjörü, tabanca, çalıntı bir otomobil ve sahte plaka... Yani bu olay basit bir kazadan ibaret değildi. İşte bu detaylar polislerin de dikkatini çekti. Yapılan araştırmada eldeki deliller Barış Boyun suç örgütünü işaret ediyordu. Polisler hem eylem hazırlığındayken kaza yapıp kaçan suç örgütü üyelerinin hem de diğer çete elemanlarının saklandıkları adresleri tek tek tespit etti. Hazırlıklar yapıldı ve özel harekat destekli eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 kişinin gözaltına alındığı olayda 8 kişi tutuklandı.

5

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu: Bay Bay Kemal de Amerika da bir daha ağzını açamayacakİçişleri Bakanı Soylu: Bay Bay Kemal de Amerika da bir daha ağzını açamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştıKılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul barış boyun

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' iddialarına ilk yanıt

Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.