Yer: İstanbul! Barış Boyun'un kanlı suikast timini trafik kazası durdurdu

İstanbul'da terör estiren Barış Boyun çetesinin kanlı saldırı hazırlığındaki infaz timini trafik kazası durdurdu. Çete liderinin talimatıyla saldırıya giden infaz timinin kullandığı araç kaza yaptı, çete elemanları aracı bırakıp kaçtı. O aracın içinden de mini bir cephanelik çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA KEŞİF YAPTILAR

Kaza yaptılar, aracı terk edip kaçtılar. Onlar Barış Boyun çetesinin yeni infaz timiydi. Yine bir silahlı eylem hazırlığındaydılar. Suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da ve çeteyi buradan yönetiyor. Çetenin yeni infaz timi Zeytinburnu'nda keşifteydi, araçta mini bir cephanelik vardı. Hedefe doğru giderken bir otomobile çarptılar, polis sanıp kaçtılar. Birkaç dakika sonra da ikinci kaza yaşandı. Çete üyeleri aracı terk etti. Biri geri dönüp araçtaki kalaşnikofu aldı ama tüfeğin şarjörü arka koltukta kaldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Kanal D Haber'in haberine göre araç içerisinde unutulan mermilerle dolu bir kalaşnikof, şarjörü, tabanca, çalıntı bir otomobil ve sahte plaka... Yani bu olay basit bir kazadan ibaret değildi. İşte bu detaylar polislerin de dikkatini çekti. Yapılan araştırmada eldeki deliller Barış Boyun suç örgütünü işaret ediyordu. Polisler hem eylem hazırlığındayken kaza yapıp kaçan suç örgütü üyelerinin hem de diğer çete elemanlarının saklandıkları adresleri tek tek tespit etti. Hazırlıklar yapıldı ve özel harekat destekli eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 kişinin gözaltına alındığı olayda 8 kişi tutuklandı.

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