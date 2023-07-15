HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: İstanbul! Büyücü komşu paniği: 'Sabah ezanından sonra geliyor'

Yer: İstanbul! Büyücü komşu paniği: 'Sabah ezanından sonra geliyor'

15.07.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir aile kabusu yaşıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır bir kişi, ailenin yaşadığı eve gelip camlarına sıvı döküp evin etrafına da üzerinde işaretler olan kağıt parçaları bırakıyor. Aile yaşadıklarını araştırınca 'Size büyü yapılmış' cevabıyla karşılaştı. Aile korkuya kapılırken kamera görüntülerinden kişinin üst sokakta yaşayan komşuları olduğu ortaya çıktı.

Yer: İstanbul! Büyücü komşu paniği: 'Sabah ezanından sonra geliyor'

İstanbul Fatih'te çok ilginç bir olay yaşandı. Bir ailenin başı camlarına sıvı döken, üzerinde işaretler olan kağıt parçaları bırakan bir komşuyla dertte. Aile, olayı soruşturduğunda aldıkları 'Size büyü yapılmış' cevabıyla korkuya kapıldı.

1

ÜZERİNDE İŞARETLER OLAN KAĞIT BIRAKIYOR

Fatih'te bir ailenin başı, 1,5 yıldır üst sokakta yaşayan komşularıyla dertte. Sabaha karşı gün ağardığında ortaya çıkıyor, elinde ise bir pet şişe, içinde ne olduğu bilinmiyor. O komşu gelip pet şişe içindeki sıvıyı apartmanın kapısına ve duvarlarına döktü. Aile dairenin etrafına baktıklarında ise bir kağıt buldular. Kağıdın üstünde işaretler vardı, daha da korktular. Güvenlik kamerasına bakılınca o kişinin kimliği de ortaya çıktı. Aileye kabusu yaşatan o komşudan kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

2

"SABAH EZANINDAN SONRA GELİYOR"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kişi şunları ifade etti:

"Sabah ezanından sonra geliyor. Apartmanın girişine döküyor. Kağıda yazı yazıp cama bırakıyor. Büyü dediler. Ne için yaptığını biz de bilmiyoruz. Yaklaşık 1,5 senedir bizle uğraşıyor. Yaşlı teyze var yukarıda onlara gösterdik. Büyü olduğu söylendi. Kendisinin kapısına da gittik, sorduk, cevap vermedi"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yaşındaki çocuğun acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi14 yaşındaki çocuğun acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul büyü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

15 yaşındaki kızı taciz etti! Anne ve babadan kırbaçlı ceza...

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.