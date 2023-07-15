Yer: İstanbul! Büyücü komşu paniği: 'Sabah ezanından sonra geliyor'

İstanbul Fatih'te çok ilginç bir olay yaşandı. Bir ailenin başı camlarına sıvı döken, üzerinde işaretler olan kağıt parçaları bırakan bir komşuyla dertte. Aile, olayı soruşturduğunda aldıkları 'Size büyü yapılmış' cevabıyla korkuya kapıldı.

ÜZERİNDE İŞARETLER OLAN KAĞIT BIRAKIYOR

Fatih'te bir ailenin başı, 1,5 yıldır üst sokakta yaşayan komşularıyla dertte. Sabaha karşı gün ağardığında ortaya çıkıyor, elinde ise bir pet şişe, içinde ne olduğu bilinmiyor. O komşu gelip pet şişe içindeki sıvıyı apartmanın kapısına ve duvarlarına döktü. Aile dairenin etrafına baktıklarında ise bir kağıt buldular. Kağıdın üstünde işaretler vardı, daha da korktular. Güvenlik kamerasına bakılınca o kişinin kimliği de ortaya çıktı. Aileye kabusu yaşatan o komşudan kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"SABAH EZANINDAN SONRA GELİYOR"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kişi şunları ifade etti:

"Sabah ezanından sonra geliyor. Apartmanın girişine döküyor. Kağıda yazı yazıp cama bırakıyor. Büyü dediler. Ne için yaptığını biz de bilmiyoruz. Yaklaşık 1,5 senedir bizle uğraşıyor. Yaşlı teyze var yukarıda onlara gösterdik. Büyü olduğu söylendi. Kendisinin kapısına da gittik, sorduk, cevap vermedi"

