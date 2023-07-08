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Yer: İstanbul! Canına kıymak istedi, pişman olunca doğal gaz borusuna asılı kaldı: İntihar sebebi şaşkına çevirdi

08.07.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Tunuslu Radhouane Tayarı intihara kalkıştı. Kararından vazgeçen Tunuslu, dengesini kaybedip 3. katta asılı kaldı. Açılan brandaya atlayan Tunuslu, yara almadan kurtuldu. İfadesi alınan Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

Yer: İstanbul! Canına kıymak istedi, pişman olunca doğal gaz borusuna asılı kaldı: İntihar sebebi şaşkına çevirdi

Olay, İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, intihardan vazgeçince dengesini kaybedip havada asılı kaldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, Tunuslu Radhouane Tayarı açılan brandaya atladı. Olaydan yara almadan kurtulan Tunuslu uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP HAVADA ASILI KALDI

Dün saat 17.00 sıralarında Şirinevler'de bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi. Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi.

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“DOĞAL GAZ BORUSUNA TUTUNUYORDU"

Görgü tanıklarından Ahmet Nalçacı, "Evde oturuyorduk, bir kargaşa gürültü oldu, dışarı çıktığımızda 4. kattan birisi aşağıya atlamaya kalkıyordu. İçeride sanırsam tartışmış bir arkadaşıyla. Oradan 3. kata gelmiş. Doğalgaz borusuna tutunuyordu. Sonra ekiplere haber ettik. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Aldılar ikisini de götürdüler" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul Tunus

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