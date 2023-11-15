Yer: İstanbul! Çocuklar kavga etti, babalar birbirini vurdu

Beyoğlu Kulaksız’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, gündüz saatlerinde semtte iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine araya giren vatandaşlar onları ayırdı. Ancak çocuklar olayı kapatmayarak ailelerine anlattı. Bunun sonrasında akşam saatlerinde çocukların babaları H.S. ve H.B. gece saatlerinde semtte bir sokakta karşı karşıya geldi.

ÇOCUKLARIN KAVGASINDA BABALAR SİLAH ÇEKTİ

İkili arasında başlayan tartışmanın yerine küfürleşme aldı. Küfürleşmenin kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar silahlarına sarıldı. Tabancalardan çıkan kurşun sonucu H.S. hem sol hem de sağ bacağından 3 kurşunla yaralandı. H.B. de bacağından vurulup yere yığıldı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı H.S.’yi (29) yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. H.B.’nin ise kendi imkanlarıyla, bindirildiği bir araçla hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Şahısların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ BABALARI GÖZALTINA ALDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, önce yaralıların ardından çevredekilerin ifadesine başvurdu. Edilebilen bilgiler çerçevesinde şahısların, çocukları arasında çıkan kavgadan dolayı birbirleriyle tartışıp ateş açtıkları ortaya çıktı. Hastanede tedavileri tamamlanan iki şahıs ardından polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan olay sonrası yaşanan panik anları ve yaralıların taşınması kameralara anbean yansıdı.

(İHA)





