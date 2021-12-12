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Yer: İstanbul! Eğlence mekanındaki tartışma kavgaya dönüştü, kurşun yağdırdı

12.12.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yer: İstanbul! Eğlence mekanındaki tartışma kavgaya dönüştü, kurşun yağdırdı

Olay saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgaya karışan gruplardan biri dışarı çıkarak beklemeye başladı. Kavga ettikleri grubun dışarı çıkmasının ardından bir kişi silahla diğer gruba ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 29 yaşındaki Abdülhamit Burç'un bacağına isabet etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Burç'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından saldırganları belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
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