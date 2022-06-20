Yer: İstanbul! 'Eşim mahsur kaldı' diyerek polisleri aradı, gerçek bambaşka çıktı

Olay, İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Eşinin evde kaldığını söyleyip ekiplere haber veren adamın yalanını eşi ortaya çıkardı. Eve gelen polisler, kendilerine seslenen kadının "Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor" demesi üzerine kocayı gözaltına aldı.
Dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye’de meydana gelen olayda iddiaya göre, eşinden şiddet gördüğünü belirten genç kadın, önce kocasını markete gönderdi ardından evin kapılarını kilitledi. Eve geldiğinde içeriye giremeyen koca, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti.
Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, 'Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor' dedi. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri eşini darp ettiği iddia edilen şahsı alarak karakola götürdü.
Kaynak: İHA
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