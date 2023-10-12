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Yer: İstanbul! Ev sahibi ve emlakçıdan akılalmaz oyun: 'Farklı bir tarihte imzalamışım gibi...'

12.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Konutlarda kira zammı bu yılda yüzde 25'e sabitlendi ama bazı ev sahipleri fazlasını istemeye devam ediyor. 1+1 evinin kirasını 5 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarmak isteyen Nuray Akbulut'un ev sahipleri gibi... Akbulut o talebi kabul etmedi ama iddiasına göre tahliye taahhütnamesi imzalatıldı. Yaşadıklarına isyan eden kadın 'Oyuna geldim' dedi.

Yer: İstanbul! Ev sahibi ve emlakçıdan akılalmaz oyun: 'Farklı bir tarihte imzalamışım gibi...'

İstanbul'da bir kiracı iddiasına göre oyuna geldi, usulsüz tahliye taahhütnamesi imzaladı, bir de üstüne 78 bin TL kira borcu çıktı.

EV SAHİBİ VE EMLAKÇI OYUNA GETİRDİ

İstanbul Bayrampaşa'daki 1+1 eve 5 bin TL kira ödeyen Nuray Akbulut, iddiasına göre usulsüz tahliye taahhütnamesi ile kandırıldı. Kadın yüzde 25 zam yapınca istediği alamayan ev sahibi yerine bu sefer emlakçı aradı. Emlakçı, Akbulut'a 'Kira sözleşmelerim var. Bunu resmileştirelim' dedi. Aslında kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesini aynı gün, aynı tarihte yapmak yapmak suç. Bunu da her kiracı bilmediğinden iddiaya göre emlakçı, ev sahibiyle iş birliği yaparak Akbulut'u oyuna getirdi. Hem bir yıl boyunca kirasını ödemiş olmasına rağmen borçlu göstererek icra başlattılar hem de bu icraya itiraz edemesin diye oyalamaya devam ettiler.

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"FARKLI BİR TARİHTE İMZALAMIŞIM GİBİ..."

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Bakıyorum tarihlere bunlarda bir yanlışlık var diyorum. 'O düzelir, düzelir, önemli değil o' diyor. Borcum olmayan borçla karşı karşıyayım. Sanki farklı bir tarihte imzalamışım gibi beni borçlu göstererek icraya verdi. Beni hiçbir borcum yok, bütün kiralarımı ödedim. Dedi ki, '20 bin TL'ye böyle bir evde oturuyorum, sen de 20 bin TL yap.' Kira zammını yüzde 25 oranında yaptım. Sanki farklı bir tarihte imzalamışım gibi beni borçlu göstermişler. İcraya verip borçlu gösteriyorlar ama hiçbir borcum yok. Bankadan tüm kiraları ödedim."

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İstanbul Kira

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