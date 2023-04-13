Yer: İstanbul! Gizemli kadın mahalleden ayrılmıyor: '14 yıldır saçlarımı kestirmedim'

İddiaya göre bir kadın, Bahçelievler'deki evini çöple doldurunca ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Mahallesinden ayrılmak istemeyen kadın, başka bir yere gitmek istemedi. İki valiziyle birlikte apartmanın giriş balkonunda kalıyor, gündüzleri de caddede bir aşağı bir yukarı tur atıyor ve kimsenin de yardım teklifini kabul etmiyor.

GÜNLERDİR SOKAKTA

Elinde pazar arabası, omuzlarında çanta bir aşağı bir yukarı yürüyor, günlerdir sokakta. Görüntülerin adresi İstanbul Bahçelievler. İddiaya göre yaşlı kadın, oturduğu evi çöp eve çevirince ev sahibi tarafından çıkartılmış ve son bir hafta Bahçelievler'de evin hemen yanındaki boş alanda kalıyor.

YAKININ BULUNMASINI İSTİYORLAR

Gizemli kadını gündüz esnaf dükkanında ağırlıyor ama geceleri bir başına. Saçı dizlerinde, yıllardır kestirmiyor. Yaşlı kadınla ilgili cevaplanması gereken çok soru var; Evli mi, boşandı mı, çocukları var mı, bu hale nasıl geldi... Mahalleli kadının varsa bir yakını bulunmasını istiyor.

"SAÇIMI 14 YILDIR KESTİRMİYORUM"

Kanal D Haber'in haberine göre gizemli kadın, "O evi boşalttırdılar, onu yanlış yaptılar. Bu taraflarda bir yerlerde kalıyorum. Yok üşümüyorum ben alışığım izci gibiyim yani. Benim ismim Şükran aslında Havva diye geçiyor. Saçımı 14 yıldır kestirmiyorum. Bir üzüntü yaşadım ondan teyzemi kaybettim" diye konuştu.

"ZABITA, POLİS GELDİ, İKNA EDEMEDİLER"

Bir vatandaş "Bir haftadan beri burada kalıyor. Zabıta, polis geldi, ikna edemediler onu" dedi. Bir başka vatandaş ise "Annesi 5-6 ay önce vefat etti. Arkadaşlar olarak biz ona yemek veriyoruz" diye konuştu.

