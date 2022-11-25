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Yer: İstanbul! Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı: Kurgu çıktı

25.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, taciz edilen kadını havaya ateş açarak kurtardığını, daha sonra da tacizciyi dövdüğünü iddia etmişti. Olayla ilgili bilgisine başvurulan şüphelinin olayı kurguladığı ortaya çıktı. Polis bunun üzerine Y.E.'ye 'Suç Uydurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yaptı.

Yer: İstanbul! Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı: Kurgu çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, sosyal medya hesabından havaya ateş açtığı ve bir çocuğu darp ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasından sonra Y.E. "Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı" dedi. Daha sonra bilgisine başvurulan Y.E.'nin olayı kurguladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.E.'ye 'Suç Uydurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yapıldı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Y.E., sosyal medya hesabından havaya ateş açtığı ve bir çocuğu darp ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin altına ise darp ettiği kişinin sokakta bir kadını taciz ettiğini, tacizciyi havaya ateş açarak durdurduğunu daha sonra da darp ettiğini yazdı.

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"YİNE OLSA YİNE YAPARDIM"

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken Y.E., yaptığı açıklamada olayı, “İş yerimden çıktım. Evime giderken o esnada bağırma sesi duydum. Bir genç kız gördüm, çığlık atıyordu. Mahallede de kimse yoktu. Benim yanımda da biri daha vardı, korkmadım ve bağırdım. O tek kişiydi, bir çocuk vardı. Genç kızı zorla götürmeye çalışıyordu, izin vermedim. Çocuk daha sonra kaçtı. Genç kızı sakinleştirdim, daha sonra evine kadar bıraktım. Kendisi bana teşekkür etti. Daha sonra ayrıldım ve ailemle yemeğe gittim. Herkesin kardeşi var, korkmadım. Yine olsa yine yaparım" şeklinde anlattı.

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OLAY KURGU ÇIKTI

Olayın ardından Y.E.'yi bilgisine başvurmak üzere emniyete çağıran polis, tutarsız ifadelerinden şüphelendi. Olayı araştıran polis Y.E.'nin havaya ateş etmek için kullandığı silahın babasına ait ruhsatlı silah olmadığını kurusıkı bir tabanca olduğunu, görüntülerin ise kurgulandığını belirledi. Polis bunun üzerine Y.E.'ye 'Suç Uydurma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından işlem yaptı.

Kaynak: İHA

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İstanbul taciz

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