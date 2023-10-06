Yer: İstanbul! İş adamı yalı dairesinde parti verdi, ertesi sabah soluğu karakolda aldı: Hayatının şokunu yaşadı

İş adamı M.O., Boğaz'daki yalı dairesinde verdiği partinin ertesi sabahı büyük bir şoka uyandı. Yatak odasındaki 1.5 milyon lira değerindeki saat ve aksesuarlarının çalındığını gören M.O., soluğu karakolda aldı.

DAİRESİNDE PARTİ DÜZENLEDİ

Son dönemde moda olan, dışa kapalı partilerden biri de Yeniköy'de yapıldı. Uluslararası bir lojistik firmasının sahibi olan M.O., Boğaz manzaralı yalı dairesinde özel bir parti düzenledi.

Geceye yakından tanıdığı 20 arkadaşını da davet etti. Erken başlayan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ertesi sabah uyanan iş adamı, şirketine gitmek için hazırlanırken lüks marka saatinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından başka aksesuarlarını da bulamayınca hayatının şokunu yaşadı.

1.5 MİLYON LİRALIK...

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre soluğu karakolda alan M.O., polise verdiği ifadede yaklaşık 1.5 milyon liralık eşyasının çalındığını söyledi. M.O.'nün büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.



