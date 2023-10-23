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  4. Yer: İstanbul! İyiliksever çift, dolandırıcı çıktı: Mağdurlar arasında Alzheimer hastası kadın bile var

Yer: İstanbul! İyiliksever çift, dolandırıcı çıktı: Mağdurlar arasında Alzheimer hastası kadın bile var

23.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Ne Alzheimer hastasına acıdılar ne de evlere temizliğe gidip para biriktiren kadına... İstanbul'a lüks ve rafine hayatlarıyla güven kazanan çift, türlü yalanlarla yakın çevrelerini tuzağa düşürüp dolandırdı. Birikimlerini onlara kaptıran mağdurlarsa savcılığın yolunu tuttu.

Yer: İstanbul! İyiliksever çift, dolandırıcı çıktı: Mağdurlar arasında Alzheimer hastası kadın bile var

Kimini iş ortaklığı yalanıyla kimini ise kar vaadiyle kandırdılar. Onlarca mağdur o çiftin tuzağına düştü. Kadıköy'de yaşayan Didem-Mehmet Birkan çifti de o dolandırıcıların tuzaklarına düştü. Verdikleri 2 bin doların karşılığını bekleyen Birkan çiftini aynı kadın bu seferde yurt dışından ucuza telefon getirdiğine ikna ederek kandırdı. Bu kez de çiftin 160 bin TL'sini aldı. İddiaya göre lüks yaşantılarıyla insanların gözünü boyayan ve güven telkin eden bu çiftin dolandırıcı oldukları da diğer mağdurların kapıya dayanmasıyla ortaya çıktı.

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"ALZHEİMER HASTASI KADINI DOLANDIRMIŞLAR"

Show Haber'in haberine göre Didem Berkan şunları ifade etti:

"Hadi bizim geçtim, en acısı eve gelen temizlikçiyi bunlar dolandırmış. Dertleri, insanları mağdur edip o parayla lüks içinde yaşamak. Bir sürü mağdur varmış bizim gibi. Ben mum yapıyorum evde kızınızda bunları e-ticaret sitesinden satabilir dedi. Kızım önce bin dolar gönderdi. Bütün birikimini verdi. Sonra miktarı az bulup bir bin dolar daha istedi. O kadar düzgün görünümlü insanlar ki hiç aklımıza gelmiyor. Ünlü bir markanın saatini de alalım dediler, onun içinde bi 14 bin TL gönderdik. Alzheimer hastası bir kadını dolandırmışlar, temizlikçilerinin 80 gram altınını alıyorlar."

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dolandırıcılık İstanbul

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