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Yer: İstanbul! Kılık değiştirip dilencilerin arasına karıştılar, 20 dakikada...

13.10.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gazeteciler, dilencilerin 1 gününü ortaya koydu. Dilencilerin İstanbul'un ilçelerini kendi aralarında paylaştığı ve başkalarını o bölgelerde dilendirmedikleri ortaya çıktı. Dilenci kılığına giren ekipler, 20 dakikada 56 TL kazanırken Laleli'de yakalanan dilencilerin üzerinden ise öğretmen maaşı çıktı.

Yer: İstanbul! Kılık değiştirip dilencilerin arasına karıştılar, 20 dakikada...

İstanbul'da dilencilerin sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlara duygu sömürüsü yapıp dilenen dilencilerin üzerinden çıkan paralar ise şaşkına çevirmeye devam ediyor. Show Haber ekibi kılık değiştirerek dilencilerin bir gününe şahit oldu. Laleli'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencilerin üzerinden bir öğretmenin maaşı olan 12 bin 300 TL çıktı.

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DİLENCİLER RANT OLUŞTURMUŞ

Show Haber ekibi kılık değiştirip dilencilerin arasına sızdı. Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve Fatih'te dilencilerin arasına karışan haber ekibi, 20 dakikada 56 lira kazandı. İnsanları kandırmada kucaktaki çocuklarını kullanan dilencilerin bazı bölgelerde rant oluşturduğu ortaya çıktı. Bir dilenci, haber ekibindeki kişiye 'Sana sağlamsın diye para vermiyorlar, yanında çocuk yok' dedi. Günde 100-150 kazandığı ifade eden bir başka dilenci ise bazı kişilerin bölgeleri sahiplendiğini ve kendisini istemediklerini söyledi. Dilencilik yaparken çocukları kullanıp vatandaşlardan para istedikleri görüntülenenler ise haber ekibine tepki gösterdi.

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ÜZERLERİNDEN ÖĞRETMEN MAAŞI ÇIKTI

Laleli'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencilerin üzerinden ise bir öğretmenin maaşı olan 12 bin 300 TL çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci İstanbul
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