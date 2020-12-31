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  4. Yer: İstanbul! Kısıtlama için yaptırdığı 'gizli giriş' deşifre edildi

Yer: İstanbul! Kısıtlama için yaptırdığı 'gizli giriş' deşifre edildi

31.12.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Kısıtlama için yaptırdığı 'gizli giriş' deşifre edildi

İstanbul Esenyurt'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama saatlerinde satış yapmak için iş yerine gizli bir giriş yaptıran esnaf, polis baskınıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Aralık'ta gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan bir tekel bayisinde satış yapıldığı bilgisine ulaştı.

RAF ŞEKLİNDE KAMUFLE ETMİŞ

İş yerinin kepenklerinin kapalı olması üzerine inceleme yapan ekipler, bitişikteki otelin lobisinden tekel bayisine gizli bir giriş olduğunu belirledi. Raf şeklinde kamufle edilmiş kapıdan içeriye giren polisler, tekel bayisi sahibi Evren Ş hakkında, iş yeri açılış kapanış saatlerine riayet etmemek ve Kovid-19 salgını tedbirlerine uymamaktan tutanak düzenleyerek, 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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