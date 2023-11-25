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Yer: İstanbul! Metrelerce yükseklikten düştü, burnu bile kanamadı: 'Yine ölmedik, çok şükür'

25.11.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir otomobil kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Burnu bile kanamayan adam, "Yine ölmedik, çok şükür" dedi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi. Yolun kaygan olması nedeniyle bir araç kontrolden çıktı. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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"YİNE ÖLMEDİK, ÇOK ŞÜKÜR"

Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu.

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Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.

Kaynak: DHA-İHA

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trafik kazası İstanbul
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