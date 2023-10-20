HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Operasyonda dikkat çeken anlar: Beyaz tulumuyla geldi, verdiği cevap karşısında polis bile şaşkına döndü

Yer: İstanbul! Operasyonda dikkat çeken anlar: Beyaz tulumuyla geldi, verdiği cevap karşısında polis bile şaşkına döndü

20.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında bir kişi ise dikkat çekti. Beyaz tulum içerisindeki adamın verdiği cevap polis ekiplerini bile şaşırttı. Beyaz tulum içerisindeki adam, uyuz hastalığına yakalandığını ve kimseye bulaşmaması için tulum giydiği ifade etti.

Yer: İstanbul! Operasyonda dikkat çeken anlar: Beyaz tulumuyla geldi, verdiği cevap karşısında polis bile şaşkına döndü

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilerek yakalanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ilçe içerisindeki birçok otoban kenarı, yan yollar ve yeşillik alanlar havadan taranarak kontrolü sağlandı. 22 Eylül 2023 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir yeşillik alana çok sayıda kişinin girip çıktığı tespit edilerek bölge çok yönlü olarak izlemeye alındı. Dron ve karadan ekiplerce izleme ve takibi yapılan kuşkulu kişilerin ormanlık alanda uyuşturucu madde kullandıkları ve aralarında narkotik madde ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

sultanbeylide-tulumla-uyusturucu-satisi-drona-yakalandi_6867_dhaphoto6 (1)

TULUM GİYEREK GELDİ

Yapılan takibin ardından zanlılara yönelik suçüstü yapıldı. O.K. ve S.K. isimli torbacı ve sokak satıcıları ile içici şahıs yakalandı. S.K. isimli torbacı, uyuz hastalığı nedeniyle ticaret yaptıkları yere tulum giyerek gitti. Çevrede yapılan kontrollerde içici olduğu belirlenen 3 şahıs daha yakalanarak muhafaza altına alındı. Yapılan aramalarda; parçalı halde 20 gram bonzai, parçalı halde 2 gram metamfetamin, 2 bin 775 TL ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5’i yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. O.K. ve S.K. 23 Eylül 2023 tarihinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

sultanbeylide-tulumla-uyusturucu-satisi-drona-yakalandi_6867_dhaphoto4

Kaynak: İHA-DHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da hareketli dakikalar! 14 aracı ezdi, 2 polis ağır yaralıİstanbul'da hareketli dakikalar! 14 aracı ezdi, 2 polis ağır yaralı
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: 'Acil talepte bulunacağım', Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndüABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: 'Acil talepte bulunacağım', Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndü
İzmir Aliağa'da İsrail protestosu!İzmir Aliağa'da İsrail protestosu!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.