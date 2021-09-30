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  4. Yer: İstanbul! Oturduğu apartmanın yandığını görünce baygınlık geçirdi

Yer: İstanbul! Oturduğu apartmanın yandığını görünce baygınlık geçirdi

30.09.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta 2 katlı bir apartmanın çatısında çıkıp, yanındaki apartmanlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Yaşadığı evin yandığını görünce fenalaşarak ambulansa götürülen Erdoğan Candar'a, gözyaşı döken kızı "Cana geleceğine mala gelsin. Ne olur baba" diyerek seslendi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2006. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan binalara da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 2 apartmanda hasar oluştu.

FENALAŞAN BABASINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kardeşleri ile beraber yaşadığı apartmanın yandığını gören Erdoğan Candar, gözyaşlarına boğuldu. Ailesinin sakinleştirmeye çalıştığı adam bir süre sonra fenalaştı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin sedye ile ambulansa taşıdığı Candar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Candar'ın sedye ile taşındığını gören kızı ise gözyaşı dökerek babasına, "Cana geleceğine mala gelsin baba ne olur" diyerek seslendi.

"HER İKİ BİNA DA AYNI ŞEKİLDE YANDI"

Erdoğan Candar'ın kardeşi Erdal Candar "Bundan önce de yan binamızda yangın çıktı. Göründüğü gibi yine her iki bina da aynı şekilde yandı. Can kaybı yok çok şükür. Mal kaybı da görüyorsunuz" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Esenyurt
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