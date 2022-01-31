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Yer: İstanbul! Park halindeki araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

31.01.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de sabaha karşı meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

Yer: İstanbul! Park halindeki araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı

Olay, İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Saat 03.30 sıralarında seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile arkadaşı gözaltına alındı.

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DİK BİR ŞEKİLDE ASILI KALDI

Kaza Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Y. isimli bir kişinin kullandığı otomobil, Akasya Sokak'ta seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle önce park halindeki iki araca çarptı. Daha sonrada otomobil ters dönerek park halindeki başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası dik bir şekilde asılı kalan otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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trafik kazası İstanbul
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