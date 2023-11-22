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  4. Yer: İstanbul! Sabah saatlerinde evi bastı, anne ile kızını öldürüp intihar etti

Yer: İstanbul! Sabah saatlerinde evi bastı, anne ile kızını öldürüp intihar etti

22.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da korkunç bir olay meydana geldi. Mehmet Kaya adlı şahıs, Sultangazi'de Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya, Temuçin'i silahla öldürdü. Kaya, silah sesi üzerine evden kaçan Temuçin'in kızını sokakta yakalayıp öldürdükten sonra intihar etti.

Yer: İstanbul! Sabah saatlerinde evi bastı, anne ile kızını öldürüp intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü.

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KIZI DA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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CANSIZ BEDENLER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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