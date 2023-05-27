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  4. Yer: İstanbul! Sakın bunu yapmayın: Kirada oturan kadın şok üstüne şok yaşadı

Yer: İstanbul! Sakın bunu yapmayın: Kirada oturan kadın şok üstüne şok yaşadı

27.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de bir kadın, yaşadığı evin kirasını 4 sene boyunca ev sahibine elden ödedi. Kadının bu hatası ona pahalıya patladı. Çünkü ev sahibi kira almadığını ileri sürerek kiracısına dava açtı. Mahkeme, kadın ve ev sahibi arasındaki mesajlaşmayı resmi belge saymayınca kiracı kadın ikinci şokunu yaşadı. Kiracı kadın hem oturduğu evden oldu hem de sahibine 88 bin TL ödedi.

Yer: İstanbul! Sakın bunu yapmayın: Kirada oturan kadın şok üstüne şok yaşadı

14 yıldır Bakırköy'deki bir apartman dairesinde yaşayan kadın, hayatının şokunu yaşadı. Düzenli olarak kirasını ödeyen kiracı kadına, ev sahibi 4 yıldır kira ödemediği gerekçesiyle dava açtı. Bu zamana kadar kirayı elden veren kadın, mahkemenin verdiği kararla ikinci bir şok yaşadı.

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KİRACI KADINA İKİNCİ ŞOK

Kadının ev sahibiyle kirayı ödediğine dair yazışmaları vardı. Tek güvencesi o mesajlardı hatta mahkemeye delil olarak sunuldu. Mahkeme o konuşmaları resmi bir belge olarak saymadı. Mahkeme kadının evden tahliyesine ve ev sahibine 88 bin TL ödenmesine karar verildi.

"ŞAŞIRDIM BORCUM YOK ÇÜNKÜ"

Kanal D Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti:

"Kızım beni bankadan yatıralım diye uyardı. Kızımın içine doğmuş. 'Biz elden istiyoruz, bankadan kabul etmiyoruz' dediler bize. Ben çok güvendim, demek ki hiç kimseye güvenmeyeceksin. Şaşırdım borcum yok çünkü. Neden beni çıkartıyorsunuz dedim. 'Artık oturmanı istemiyoruz, çık' dediler. Daha yüksek meblağa evi kiraya vermek istedi. Üst mahkemede görüşeceğiz, onun sonucunu bekliyoruz."

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